Birikim Özgür, hüzünlü konuştu...

Türkiye’den gelen suyun yönetimine ilişkin parti meclisi ile Türkiye ile yaptığı görüşmeler arasında sıkışan, dönemin CTP-UBP hükümetinde Maliye Bakanı olarak çok tartışılan ismi Birikim Özgür, siyasete devam isteğini bile zar zor ifade ederek “Kendi adıma öncelikle doğal olarak ailemin rızkını ve mutluluğunu düşüneceğim…” diye konuştu.

Kıbrıs Postası'ndan Vatan Mehmet'e konuşan; Özgür “Ben kendi adıma öncelikle doğal olarak ailemin rızkını ve mutluluğunu düşüneceğim. Çeşitli temaslar kurmaya başladım. İnşallah çalışacağım kurumun kültürü ile de çelişmemeye özen göstererek partimde aktif bir üye olarak siyasete elbette ki devam etmek isterim…” dedi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür şöyle dedi; “7 Ocak seçimlerini UBP kazandı kazanmasına ancak sıkıntılı bir meclis aritmetiği oluştu. 2018 bütçesinin biran evvel geçmesi ve Türkiye ile hibe ve kredi protokollerinin imzalanması gerekiyor. Aksi halde yaşanacak ciddi sorunlardan meclisteki partilerin sıyrılması hiç kolay olmaz.

Başta UBP olmak üzere hiçbir parti ‘bu kriz bana yarar’ dememeli çünkü beklediğinin tam tersi sonuçlarla da karşı karşıya kalma olasılığı bir hayli yüksek olacak… O nedenle tüm partiler meseleye öncelikle toplumsal yaklaşmalı. Ben kendi adıma öncelikle doğal olarak ailemin rızkını ve mutluluğunu düşüneceğim. Çeşitli temaslar kurmaya başladım. İnşallah çalışacağım kurumun kültürü ile de çelişmemeye özen göstererek partimde aktif bir üye olarak siyasete elbette ki devam etmek isterim…”