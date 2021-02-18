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"Birlikte daha güçlüyüz”

Covid-19’a karşı mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler arasında işbirliği ile  yürütülen PCR test ve aşı uygulamaları devam ediyor.

18 Şubat 2021 Perşembe 15:49
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"Birlikte daha güçlüyüz”

Covid-19’a karşı mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler arasında işbirliği ile  yürütülen PCR test ve aşı uygulamaları devam ediyor.

Vatandaşlar, gerek sağlık ocaklarında, gerekse Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile bölgelerde oluşturulan aşı ve PCR uygulama merkezleri sayesinde hızlı bir şekilde bu hizmetten yararlanıyor.

Oluşturulan merkezlerde maske, mesafe ve hijyen kuralarına uygun bir ortamda, uyumlu bir şekilde devam eden uygulamalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Yerel yönetimler ile Sağlık Bakanlığı tarafından büyük bir titizlikle yürütülen PCR testlerinden, farklı kurumlarda hizmet veren personellerin yanı sıra, açık olan işletmelerde çalışanlar da yararlanabiliyor.

Programı dahilinde yürütülen aşılama çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. 65 yaş ve üzeri bireyler yanında, kronik rahatsızlığı bulunan 55 yaş ve üzeri bireyler de randevulu bir şekilde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile uyum içerisinde yürütülen çalışmalar ve işbirliğinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bazı merkezleri ziyaret ederek incelemelerde bulunduğunu ve duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini anımsatan Özçınar, yerel ile merkezi yönetimlerin işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun da bu süreçte bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, bu konudaki yaklaşımı ve özverili çalışmaları için teşekkür eden Özçınar, “Covid-19’a karşı verilen mücadelede birlikte daha güçlüyüz” dedi.
        
        
 

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