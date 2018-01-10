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Birlikte içtiği arkadaşını bıçakladı!

İçki tesiri altında aynı masada oturduğu arkadaşı Muzaffer Öksüzü bıçaklayan Uğur Sungur Şölen tutuklu yargılanacak

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:30
Birlikte içtiği arkadaşını bıçakladı!
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Lefkoşa’da, bir spor kulübünde aynı masada oturup içki içtiği Muzaffer Öksüz’ü, alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, aralarında çıkan tartışma sonucu masa üzerinde bulunan meyve bıçağı yaralayan 60 yaşındaki Uğur Sungur Şölen hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Öksüz’ü kendisine sormadan garsona bahşiş verdiği gerekçesiyle bıçaklayan zanlı teminat şartı gereği tuıtuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.Mahkeme, zanlının 1 ay süreyle davasını beklemesi için cezaevine gönderdi.

Bıçakla saldırmıştı

Lefkoşa’da 6 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda,  zanlı Uğur Sungur Şölen, Küçük Kaymaklı Spor Kulübünde birlikte içki içtiği arkadaşı Muzaffer Öksüz’ü aralarında çıkan tartışma sonucunda masada bulunan 19 cm uzunluğundaki bıçak ile “biz adamı keseriz” diyerek tehdit ettikten sonra alnından, boğaz kısmından ve sol elinden yaralamıştı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öksüz, tedavi altına alınmış zanlı ise tutuklanmıştı.

Ülkede 60 yaşında olduğu için izinsiz kalabildiği belirtilen zanlı üç gün tutukluluğun ardından dün yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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Hassan 2018-01-10 11:59:23

İnsan değilsiniz hiçbir zaman da olamayacaksınız.

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