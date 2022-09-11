Bisiklet sürücüsü kaza geçirdi

Katip’in önünde duraksayan araca arkadan çarptığının belirtildiği federasyon açıklamasında, bisiklet sürücüsünün genel durumunun iyi olduğu, son sağlık durumunun ise tomografisinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. İşte ilgili açıklama: Bugün Lefke’de sabah 09.30 sıralarında antrenman esnasında Sporcumuz Mustafa Katip önünde duraksayan bir araca arkadan çarpması sonucu kaza geçirmiş olup hastanede müşahede altına alınmıştır. Şuan için genel durumu iyidir. Tomografi sonuçlarından sonra durumu tam netlik kazanacaktır. Sporcumuza acil şifalar diliyoruz. Diğer taraftan kaza ile ilgili polisten gelecek soruşturma sonucunu bekliyoruz.



