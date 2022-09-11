Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
banner107

Bisiklet sürücüsü kaza geçirdi

Bisiklet Federasyonu, bu sabah Mustafa Katip isimli bisiklet sürücüsünün kaza geçirerek yaralandığını duyurdu.

11 Eylül 2022 Pazar 13:37
353 Okunma
Bisiklet sürücüsü kaza geçirdi


Katip’in önünde duraksayan araca arkadan çarptığının belirtildiği federasyon açıklamasında, bisiklet sürücüsünün genel durumunun iyi olduğu, son sağlık durumunun ise tomografisinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. İşte ilgili açıklama: Bugün Lefke’de sabah 09.30 sıralarında antrenman esnasında Sporcumuz Mustafa Katip önünde duraksayan bir araca arkadan çarpması sonucu kaza geçirmiş olup hastanede müşahede altına alınmıştır. Şuan için genel durumu iyidir. Tomografi sonuçlarından sonra durumu tam netlik kazanacaktır. Sporcumuza acil şifalar diliyoruz. Diğer taraftan kaza ile ilgili polisten gelecek soruşturma sonucunu bekliyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları
İskele- Ağıllar köyü arasında yangın!
İskele- Ağıllar köyü arasında yangın!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim