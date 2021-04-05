Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi

BKP, El-Sen’in Düzenlediği Eyleme Destek Belirtti

 BKP, El-Sen’in düzenlediği eyleme destek belirtti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:48
20 Okunma
BKP, El-Sen’in Düzenlediği Eyleme Destek Belirtti

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in yıllar boyu arpalık gibi kullanıldığı, iktidarların rant aracına dönüştürüldüğü iddia edildi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ihalesiz akaryakıt alımı diye bir şeyin olamayacağını, bunun her türlü suistimale açık olduğunu kaydetti. 

Kıb-Tek’in devasa bütçesi ile memlekette yolsuzlukların merkezinde bulunduğunu öne süren İzzet İzcan, “Çin’den mal getirip bunu Avrupa malı diye fahiş fiyatlarla kuruma satanlar, elleri kolları serbest dolaşırken, şaibeli sayaç ve aydınlatma ihaleleri ile halkı soyanlar, hiçbir şey yokmuş gibi nutuk atmaya devam ediyorlar” dedi.

HANGİ YÜZLE BUGÜNKÜ EYLEMLERE DESTEK VERİYORSUNUZ

Geçmiş iktidarları döneminde partizanca istihdam yapıp, hiçbir yolsuzluğu ortaya çıkarmayan siyasi partilerin, hangi yüzle bugünkü eylemlere destek verdiklerini soran İzcan, Kuzey Kıbrıs’ta kökten bir temiz eller operasyonuna ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

“Arif Hoca’nın dediği gibi ayni yolu yürüyenler farklı yere varamazlar” diyen İzcan, polis, savcılık ve yargıyı göreve davet etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek
Aşıkoğlu: “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Aşıkoğlu: “usulsüzce onay verildiği” haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
70 pozitif vaka
70 pozitif vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim