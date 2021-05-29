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Boğazköy’de uyuşturucu operasyonu

29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:33
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Boğazköy’de uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

28.05.2021 tarihinde, saat 18:30 sıralarında Boğazköy’de, Şht Şenay Özdayı Caddesi üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen M.N.Ç.(E-45) ve O.O.(E-45)’nun üzerlerinde ve konu araç içerisinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 7 adet alüminyum folyo parçası ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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