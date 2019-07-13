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Boğulma olayı sonrası ülke yasa büründü

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:38
Boğulma olayı sonrası ülke yasa büründü

Dün yaşanan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği boğulma olayı sonrası ülke yasa büründü.

Siyasiler yaptıkları açıklamalarla başsağlığı diledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel:

“Kaplıca bölgesinde denizde yaşanan acı olayı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet ve yaslı ailelerine sabırlar dilerken, tedavileri süren Barış Katırcı ve Osman Göztaş’a da acil şifalar dilerim. Tüm halkımızın başı sağ olsun.”

Sağlık Bakanı Ali Pilli:

“Kaplıca Yedikonuk arasında 4 vatandaşımız denizde boğularak can vermiştir .Yaşanan bu olayı derin bir üzüntü ile duymuş bulunmaktayız. Kardeşlerden birisi ise kurtarılmıştır ve tedavi altına alınmıştır . Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, ailelerine sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağolsun.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz:

“Sözün bittiği boğazın düğümlendiği nokta… Ülkemizin başı sağolsun.Ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun.Küçük kardeşimize acil şifalar dilerim…”

UBP Güzelyurt Milletvekili Aytaç Çaluda:

“Kaplıca bölgesinde yaşanan üzücü olaydan ötürü hayatlarını kaybeden Katırcı ailesi fertlerine Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine de sabırlar diliyorum. Denizden sağ olarak kurtarılan ailenin en küçük ferdi 13 yaşındaki Barış’a ve onu kurtarırken boğulma tehlikesi atlatan kardeşimize ise acil şifalar diliyorum.”

DP Gazimağusa Milltevekili Fikri Ataoğlu:

“Kaplıca-Yedikonuk arasında denizde meydana gelen üzücü olay sonucu boğularak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”

YDP Milletevekili Bertan Zaroğlu:

“Aynı Aile, Denizde Boğularak 4 Ölüm..Ciğerimiz Yandı Gardaş!Başın Sağolsun Ülkem.Ne Olur Herkes Dikkatli Olsun..”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan:

“Katırcı Ailesinden 4 kardeşimizin denizde boğularak hayatlarını kaybetmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine , sevenlerine ve Büyükkonuk Halkına başsağlığı ve Sabırlar diliyor, Yaralı kardeşimize Allah’tan Acil Şifalar diliyorum. Başımız sağolsun”

İskele Belediyesi:

“Kaplıca-Yedikonuk arasında, yüzmek için denize giren ancak denizin aşırı dalgalı olmasından ötürü ne yazık ki bir ailemiz boğularak can verdi. Aynı aileden 4 kişinin yaşamına mal olan bu acının tarifi yok. Katırcı Ailesine Allah’tan rahmet, yakınları ve Büyükkonuk başta olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz…”

BRTK

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BoğulmaFaciaYasHaberGündemKıbrıs
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Yalan dunya 2019-07-13 10:07:09

Allah rahmet eylesin aileye sabır versin

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Vatandas 2019-07-13 10:16:41

Devlet cankurtaran koysun deniz kenarlarina

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