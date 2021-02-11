"Bölgesel olarak açılabiliriz"

KKTC genelinin corona virüs tedbirleri çerçevesinde Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak bölgesel açılma talep etti.

Bölgenin yüzde 25’inin PCR testten geçtiğini ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını ifade eden Başkan Yeşilırmak ekonomideki döngünün başlaması gerektiğine dikkat çekti

SESKIBRIS web tv’deki Kıbrıs’ın Nabzı programına online bağlantı ile katılan Başkan Yeşilırmak şu bilgileri paylaştı:

“Ciddi bir tarama yaptık. Dipkarpaz’la birlikte bölgenin yüzde 25’i tarandı. Bölgedeki sağlık çalışanları, polis, itfaiye bölgede yer alan tüm kurum kuruluşları taradık. Bölgede faaliyet gösteren tüm işyerlerini taradık. Sahada aktif olarak bulunan tarım hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı da sahada olan herkesi taradık ve bir vakaya rastlamadık. Sadece Yenierenköy Belediyesi olarak 777 kişiye test yaptık. Bunla birlikte bölge içerisinde diğer merkezlerde 250’ye yakın vatandaşlar da test oldu. Bu rakamlar belde için büyük rakamlar, pozitif bir vakamızda yok.”

Elektrik, su parasını ödeyemeyenler var

Başkan Yeşilırmak bölgesel açılma talebini şu gerekçelere bağladı:

“Elektrik, su parasını ödeyemeyen, gıdaya ulaşamayan insanlarımız var bölgemizde. O nedenle benim beklentim, bölgesel olarak açılmadır 15’inden sonra. Çünkü kamu maliyesinin ne durumda olduğu ortada. Temiz bölgeleri açılabileceğimizi düşünüyorum. Biz Karpaz olarak Mart ayında kapandığımızda diğer bölgelerde faaliyet devam ediyordu. Şimdi de bizim bölgemizde ekonomik canlılık için bölge açılabilir. Yani Pazar yerlerinin açılması, küçük esnafın, inşaat sektörünün açılması gibi.. 3’er günlük PCR istenir açılan yerlerden ve bölgeye de giriş çıkış kontrollü olur. Giriş çıkış yapan kişilerden de 3’er-5’er günde bir PCR istenebilir. Böylece bölgesel bir açılma olabilir..”

Okullarımız da açılabilir

Başkan Yeşilırmak bölgedeki okulların da açılabileceğini kaydetti:

“Hatta okullarımız bile yüz yüze eğitime geçebilir. Öğretmenler kendi bölgemizden, taşımacılar kendi bölgemizden.. vakamız yok. Bölgemizde 4 okulumuz var ve bir de özel eğitim merkezimiz var. Bölgesel açılmaz olmazsa bile belde olarak da açılabiliriz”