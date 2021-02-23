BORAK, TÜM İLÇELERDE AV SEZONUN AÇILMASINI ELEŞTİRDİ

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, tüm dünyada salgın devam ederken, insanların hayatından fedakarlıklar yaparak kendini izole ettiği dönemde, tüm ilçelerde av sezonunun açılmasını eleştirdi.

Borak yaptığı yazılı açıklamada, Dipkarpaz köy halkının avcılık ve avcılar ile hiçbir sorunu olmadığını vurgulayarak, “Bölgemizde yapılan testler gösteriyor ki, şu ana kadar pozitif vakamız yoktur. Bunu tersine çevirmeye, kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Herkesin kendi bölgesinde av yapacağı şekilde uygulama yapılabileceğine işaret eden Borak, açıklamasında “Herkesin fedakarlık yaptığı, kahvelerin kapalı olduğu, insanların kendini izole ettiği, yerelde salgının kontrol altına alındığı bölgeye insanları yığmanın kimseye faydası olmaz” ifadelerine yer verdi.