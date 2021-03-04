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BORELL YARINKİ KIBRIS ZİYARETİ ÖNCESİNDE KONUŞTU

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, adaya yarın yapacağı ziyaret öncesinde Kıbrıs sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2021 Perşembe 16:47
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BORELL YARINKİ KIBRIS ZİYARETİ ÖNCESİNDE KONUŞTU

Rum Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Borell, AB’nin, BM himayesindeki Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm sürecinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasına tam destek verdiğini, buna bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı da olan Borell, AB’nin her iki tarafa katkı sağlamaya hazır olduğunu, BM’nin de bunu faydalı olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün dıştan gelmemesi gerektiğini ifade eden Borell, çözümün bulunmasındaki sorumluluğun ilk önce Kıbrıslıların kendisinde olduğunu da söyledi.

Borell açıklamaları çerçevesinde AB’nin Türkiye’den  AB, Türkiye'den, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, AB’nin kuruluş ilkelerine ve müktesebatına uygun olarak, Kıbrıs sorununa, BM çerçevesinde adil, kapsamlı, yaşayabilir bir çözüm bulunması için müzakerelere aktif şekilde destek vermesini beklediğini ifade etti.

Bir soru üzerine Borell, Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik yolun bulunmasında kendisinin ve AB’nin desteğini sunmak için adayı ziyaret edeceğini söyledi.

Maraş ile ilgili bir soru üzerine ise Borell, Maraş’ın BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen statüsüne saygı duyulmasının önemli olduğunu belirterek AB’nin bu konuda yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu ve tek taraflı adımları kınadığını belirtti.

Rum haber kaynakları, Borell’in yarın hem Güney hem de Kuzey Kıbrıs'ta temaslarda bulunacağını anımsattı.

ANASTASİADİS-MERKEL

Öte yandan Rum haber kaynaklarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün akşam üzeri saat 18.30’da, Başkanlık Sarayı’nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telekonferans gerçekleştirecek.

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