Boş yatak kalmadı

Covid-19 vakalarının zirve yapmasıyla hastanedeki Pandemi için ayrılan bölümler de dolmaya başladı. Pandemi olarak ayrılan bölümlerdeki yatak kapasitesinde, dün akşama açıklanan verilerin ardından sadece 5, 6 boş yatak olduğu öğrenildi.

Pandemi için en son açılan bölüm olan Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon bölümündeki 44 yatak kapasitesi de Covid-19 hastalarıyla dolmaya başlaması, acilen yeni bir bölümün açılmasını gündeme getirdi. Sürecin başından beridir kullanılan Nöroloji bölümünde 16, karantina otelleri ve yurtlarda ise 88 kişi tedavi görürken, Ayaktan Tanı Merkezi’nin üst katında bulunan Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon bölümündeki 44 yatak kapasitesinin 23’ü doldu.

Sağlık Bakanlığı’nın olası krizde kullanmak için henüz devreye sokmadığı, ihtiyaç halinde kullanılacağı bir başka bölüm ise 50 yatak kapasitesi, yoğun bakımı bulunan yeni bir servisin bugünlerde açılacağı öğrenildi.

6 Eylül itibariyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Nöroloji bölümündeki karantinada toplam 16, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon bölümünde 23, karantina otelleri ve karantina yurtlarında ise toplamda 88 pozitif vaka bulunuyor.

Yeni açılımlar korkutuyor

Pandemi için ayrılan yerlerde yatak kapasitesi doldukça, Covid-19 vakaları için yeni bölümler açılacağı dile getiriliyor. Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon bölümünün ardından yine Ayaktan tanı bölümünde bulunan fakat kullanılmayan 50 yataklı servisin bugünlerde kullanıma açılacağı söyleniyor.

Pandemi için yeni bölümlerin açılımı ise beraberinde ‘genel hastaların hakkına gasp’ ve ‘pandemideki sağlık çalışanlarına yük’ olarak endişeye neden oluyor.

Odalarda iki kişi

Salgının yayılmasından önceki günlerde, eylül başına dek her odada tek Covid-19 vakası yatırılırken, bu durum şimdi ikiye çıkarıldı. Son günlerde her odada iki pozitif vaka yer almaya başladı.

Bunun sağlık açısından herhangi bir tehlike arz etmediği ifade edilirken, hastanedeki yoğunluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

HABER - KAYNAK : YENİDÜZEN