Bostancı’da 5 pozitif vaka

Bostancı Muhtarı Fırat Arkın, bölgede 5 pozitif vaka bulunduğunu ve yarından itibaren ücretsiz testler yapılacağını duyurdu.
Arkın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
“4 Şubat 2021 tarihinde sabah 9:00-12:00 arası Güzelyurt sağlık ocağı ve öğleden sonra saat 13:00-16:00 Aş. BOSTANCI köy meydanı Eczane karşısı Hüseyin Şurimi kahvehanesi önünde TEST yaptırmak isteyen halkımız test yaptırabilecektir.
Tüm halkımız vatandaşlık görevini yerine getirsin. Köyümüzde çıkan pozitif 5 vaka temas etmişlerse ihmal etmesinler. SAĞLIKLI GÜNLER dilerim”