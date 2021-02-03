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Bostancı’da 5 pozitif vaka

Bostancı Muhtarı Fırat Arkın, bölgede 5 pozitif vaka bulunduğunu ve yarından itibaren ücretsiz testler yapılacağını duyurdu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:07
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Bostancı’da 5 pozitif vaka

Bostancı Muhtarı Fırat Arkın, bölgede 5 pozitif vaka bulunduğunu ve yarından itibaren ücretsiz testler yapılacağını duyurdu.

Arkın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“4 Şubat 2021 tarihinde sabah 9:00-12:00 arası Güzelyurt sağlık ocağı ve öğleden sonra saat 13:00-16:00 Aş. BOSTANCI köy meydanı Eczane karşısı Hüseyin Şurimi kahvehanesi önünde TEST yaptırmak isteyen halkımız test yaptırabilecektir.

Tüm halkımız vatandaşlık görevini yerine getirsin. Köyümüzde çıkan pozitif 5 vaka temas etmişlerse ihmal etmesinler. SAĞLIKLI GÜNLER dilerim”

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