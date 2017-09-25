Böylesi ancak KKTC'de olur!

Gazimağusa’da C.P.H.A.’nın (E-39) Temmuz’da henüz tespit edilemeyen bir yerden, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış liman olmayan bir deniz kıyısından kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.
Adı edilen dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.
Kaçak et, içki, tütün, sigara, canlı hayvan ve insan. Kaçaklar ülkesi.
KKTC de siki bir denetim ,arastirma yapilacak olsa binlerce kacak insana ratlarsiniz. Cunku bu ulkede kacak insan tacirleri oldukca ve bunlar da bazilari tarafindan korundukca bunun onune gecemezsiniz. Saglamve duzgun bir ADALET istiyoruz.