Böylesi ancak KKTC'de olur!

Gazimağusa’da C.P.H.A.’nın (E-39) Temmuz’da henüz tespit edilemeyen bir yerden, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış liman olmayan bir deniz kıyısından kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.