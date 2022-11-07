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BRTK ile Bay-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

 Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile  BRTK Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) arasında çalışanların haklarıyla ilgili toplu iş sözleşmesi imzalandı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 18:42
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BRTK ile Bay-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı



Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da, Başbakan Ünal Üstel’in huzurunda ve Maliye Bakanı Alişan Şan’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, toplu iş sözleşmesne BRTK Müdürü Meryem Özkurt ile Bay-Sen adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kanat imza koydu.

Başbakan Üstel, BRTK’nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde büyük payı olduğunu ifade ederek, hükümetleri döneminde imzalanan toplu iş sözleşmesine tüm BRTK çalışanlarının ilk kez dâhil edildiğini ve kurumda görev yapan tüm çalışanların özlük haklarının teminat altına alındığını belirtti.

Üstel, hükümette oldukları sürece tüm kamunun ve kurum çalışanlarının mağduriyetlerinin çözümü için çalışacaklarını ifade ederek, imzalanan toplu iş sözleşmesinde emeği geçen tüm taraflara teşekkür etti.

Son Güncelleme: 07.11.2022 19:48
Anahtar Kelimeler:
Bayrak Radyo Televizyon KurumuBRTKBaysen
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