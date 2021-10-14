“Bu hükümetin aşı planı yok”

Bahar Sancar - ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede yaşanan ilaç ve aşı bulma konusunda yaşanan sıkıntılara değinen İncirli, “Uzun süreden beri mecliste de yaptığım konuşmalarda, uzun zamandır kronik hastaların ilaçlarına ulaşamaması ve ilaç bulma konusunda yaşadığı sıkıntıları dile getiriyorum. Hastalar ilaçlarına ulaşamıyor. Kronik hastaların ilaçları hastanede yok ve bunlar aksatıldığında ciddi sorunlara yol açacak şeylerdir. Uzun zamandır ilaç eksikliği var. Hükümet tarafından sağlıkla ilgili harcamalar kısıldı ve bu nedenle ilaç bulunamıyor” dedi.

İncirli, “Aşı konusunda da çok gerideyiz ve aşı bulma konusunda sıkıntı yaşanıyor. Aşı temin edilemiyor. Bütün dünya üçüncü doz hatta dördüncü doz aşılamaya geçti. Bunu biz söylüyoruz biz dinliyoruz. Ünal üstel zahmet edip bir açıklama yapmıyor. Bu hükümetin aşı planı yoktur. Çok az sayıda aşımız kaldı. İnsanlar üçüncü dozu oldum dördüncü dozu da olmak istiyorum diyorlar ama aşı yok, plan yok. Sağlık Bakanlığı yüzde 60 civarında aşılandığımızı iddia ediyor. Şubat ve Mart gibi aşılanan insanların Covid’e karşı bağışıklığı yeterli değil. Hiç bu konuyla ilgilenen bir sağlık bakanlığı yok. İnsanlarımıza kendilerini korumaları ve buldukları aşıyı yaptırmaları konusunda çağrı yaptım. İnsanlar aşılama kampanyası yapmayan bir sağlık bakanlığı ile karşı karşıya. Hem kampanya yapma becerileri yok hem de aşı bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.