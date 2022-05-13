Bu ihaleye dikkat! Devlet zarara uğratılmasın!

Bir çok devlet kurum ve kuruluşunun temizliklerinin yapılması için yıllık olarak hazırlanan ihaleler nihayet yapıldı. Ancak bazı ihale sonuçlarının devletin zarar etmesine yol açacağı öğrenildi.

Ülke genelindeki hastanelerin ihalesi de tamamlandı. SES KIBRIS muhabirinin elde ettiği bilgiye göre ihalelerde tek pürüz Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanıyor.

Buranın temizliği için tek bir firma ihaleye katıldı ancak ilgili firmanın ihale için verdiği rakam devletin belirlediği rakamın çok üstünde. Bu durum Sağlık Bakanlığı tarafında ciddi bir huzursuzluk yaratıyor.

İhalenin iptal edilmesi ve yeniden ihaleye çıkılması gerektiği bildiriliyor.

Kamu maliyesinde tek bir kuruşa bile ihtiyaç duyulan böylesi bir dönemde bir firmaya yıllık 4 milyon TL’nin üstünde bir rakamın verilmesini sağlayacak olan bu durumun kabul edilemez olduğu ifade ediliyor.

Her bir bireyde 2 bin 890 TL haksız kazanç!

Her bir personel için devletin ihalede belirlediği üst rakam 9 bin 660 TL. Şirketler bu rakamın altına düşerek ihalede yarışıyorlar. Bu rakamın üzerinde bir ihale teklifi verilmesi durumunda ihalenin geçersiz olması gerekiyor. Ancak Nalbantoğlu’ndaki durum tepkilere neden oldu.

Burada çalışan 125 temizlik görevlisi var. İhaleye tek bir şirket teklif attı. Atılan teklifteki ücret ise dudak uçuklattı. Devlet her bir birey için en yüksek 9 bin 660 TL rakamını belirlerken, hastane için teklif atan firma her bir birey için 12 bin 550 TL’lik bir teklif attı.

Ayda 361 bin, yılda 4 milyon ekstra ödeme demek!

İki fiyat arasında deyim yerindeyse uçurum var. Bu ihalenin kabul edilmesi durumunda 125 personelin aylık ekstra 361 bin 250 TL masrafı çıkmış olacak. Bunun da bir yıldaki ekonomik karşılığı tam tamına 4 milyon 335 milyon TL.

Rekabet Kurulu’nun bu durumda iptal işlemi yapması gerekiyor ama o da şikayet üzerine işlem yapıyor. İhaleye herhangi bir başka şirketin teklif atmamış olması nedeniyle şikayet de yapılmış değil ancak kamu maliyetine büyük bir ekstra yük getirecek bu gelişmeyi işiten duyarlı çevreler ihalenin yeniden yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bloke artışı talebi mi?

SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgilere göre konu Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın da gündeminde. Sağlık Bakanlığı’ndan bloke artışı talep ediliyor. İlgili firmadan da indirim istenerek ortak bir noktaya gelinmeye çalışılıyor ancak ihale bedelinin üzerinde atılan teklif nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşü hakim.

HABER - KAYNAK : SES KIBRIS