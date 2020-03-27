“Bu işin ilacı evden çıkmamaktır”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede bir panik havası olduğunu söyledi ve halkı uyardı.

BRT’de katıldığı bir tv programında konuşan Coşkun, şu anda bölgede 50 temas tespit ettiklerini ve önlemlerin alınmaya başlandığını söyledi.

Coşkun bölgede bir kriz masası oluşturulduğunu açıklayarak, halka evden çıkmama çağrısında bulundu.