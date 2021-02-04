Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...
Para karşılığında fuhuş
Para karşılığında fuhuş
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...

"Bu mudur yönetim?"

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gürkut, "Binlerce kişinin saatlerce bekleyeceği kuyrukların acısını da 7-14 gün sonra yaşarız! Bu mudur 1 yıldır yaptığınız planlama, hazırlık, yönetim?" diye sordu

04 Şubat 2021 Perşembe 11:59
1163 Okunma
"Bu mudur yönetim?"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, çalışanlara getirilen PCR zorunluluğunun yarattığı görüntülere isyan etti.

Sosyal medya hesabından Lefkoşa Fuar alanındaki rezaletten bir de fotoğraf paylaşan Dr. Gürkut şu yorumda bulundu:  

"Hangisini yazayım?
Bir koltuktan oturup ha bire hükümler vermekle bitmiyor ki!
On binlerce kişi 1 gün içinde PCR yapacak.
Peki PCR merkezleri artırıldı mı?
Test kapasitemiz artırıldı mı?
PCR noktalarına personel, kit, malzeme desteği ve organizasyonu yapıldı mı?
HAYIR...
Binlerce kişinin saatlerce bekleyeceği kuyrukların acısını da 7-14 gün sonra yaşarız!
İnsanlara da yazık, çalışanlara da, topluma da.
Bu mudur 1 yıldır yaptığınız planlama, hazırlık, yönetim?

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"PCR testi şartı ertelenmiştir"
"PCR testi şartı ertelenmiştir"
ÖZDEM: “GELMEYEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİL GİDEMEYEN ZARAR ETTİRECEK”
ÖZDEM: “GELMEYEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİL GİDEMEYEN ZARAR ETTİRECEK”
Besim: “Artık ciddi boyutta can derdindeyiz”
Besim: “Artık ciddi boyutta can derdindeyiz”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim