"Bu mudur yönetim?"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, çalışanlara getirilen PCR zorunluluğunun yarattığı görüntülere isyan etti.

Sosyal medya hesabından Lefkoşa Fuar alanındaki rezaletten bir de fotoğraf paylaşan Dr. Gürkut şu yorumda bulundu:

"Hangisini yazayım?

Bir koltuktan oturup ha bire hükümler vermekle bitmiyor ki!

On binlerce kişi 1 gün içinde PCR yapacak.

Peki PCR merkezleri artırıldı mı?

Test kapasitemiz artırıldı mı?

PCR noktalarına personel, kit, malzeme desteği ve organizasyonu yapıldı mı?

HAYIR...

Binlerce kişinin saatlerce bekleyeceği kuyrukların acısını da 7-14 gün sonra yaşarız!

İnsanlara da yazık, çalışanlara da, topluma da.

Bu mudur 1 yıldır yaptığınız planlama, hazırlık, yönetim?