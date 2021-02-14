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"Bu salgına karşı başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum"

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 nedeniyle bugün hayatını kaybeden iki kişi için taziye mesajı yayımladı.

14 Şubat 2021 Pazar 17:57
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"Bu salgına karşı başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum"

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 nedeniyle bugün hayatını kaybeden iki kişi için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Açıklaması:

Dünyada, Covid-19 salgınına karşı alınan tüm önlemler ve tedbirle pandeminin her geçen gün kontrol altına alınmasında ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, 2 vatandaşımızın hayatlarını kaybetmeleri hepimizi derinden üzmüştür. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugüne dek gösterdiğimiz başarıyı devam ettirebilmek için yürürlükte olan tedbirlere her vatandaşımızın harfiyen uymasının öneminin altını çizer, ulusal aşı programı çerçevesinde aşılanma tamamlanıncaya kadar, aşı olan kişiler dahil vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerinin ülke sağlığı açısından önemli olduğunu hatırlatırım. Sağlık çalışanlarımızın büyük gayretleri ve halkımızın gösterdiği anlayış ve fedakarlıkla bu salgına karşı başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum.

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