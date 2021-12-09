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“Bu seçimde idealist ve nitelikli insanlar ön plana çıkmalı”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili aday adayı Arif Sonuç, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 16:36
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“Bu seçimde idealist ve nitelikli insanlar ön plana çıkmalı”
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ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili aday adayı Arif Sonuç, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Gençlik yıllarından itibaren siyasetin içerisinde olduğunu kaydeden Sonuç, 4 dönem gençlik kolları başkanlığı görevi yaptığını, daha sonrasında da kamuda çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi. Sonuç, “Özellikle yasalarımızda ciddi tadilatlar ve değişim istiyor. Bu nedenle aday olmaya karar verdim” dedi. “Değişmeyen tek şey değişimdir. Ülke siyaseti yenilenmeli. Ancak yeni deyip ilerlememek gerekiyor. Kötü günlerden geçiyoruz. İdealist ve nitelikli insanların ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum” diyen Sonuç, “UBP’nin tek başına iktidara geleceğine inanıyorum. Tek başına iktidara gelebilmek için çeşitli faktörlerde olacaktır. UBP’nin yeni bir vitrine ihtiyacı var. Güzel bir vitrinle halkın önüne çıkmalıyız. Daha sonrasında parti manifestomuz ve vaatlerimizi vatandaşlarımıza sunarak yapabileceklerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bunlar daha sonra bize iktidarı getirecektir” dedi. 
UBP içinde inanılmaz bir heyecan olduğunu söyleyen Sonuç, “91 tane milletvekili aday adayımız var. Ben daha fazla olmasını bekliyordum. Bugün UBP’de bir gençlik kolları başkanlığı seçimi bile kurultay havasında geçiyor. UBP’de heyecan her zaman vardır. Halktan hiç kopmayan bir yapıdan bahsediyoruz. UBP’de her bir birey her zaman göreve hazırdır” dedi.

Sonuç, “İlkeli ve vizyoner olan, bunları meclise taşıyabilecek olan nitelikli kişileri meclise seçmeliyiz. Günümüzde yaşadığımız sorunları da göz önünde bulundurarak, gerçekten bu sorunları meclise taşıyabilecek ve çözebilecek nitelikteki kişilerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum ki üyelerimiz bu duyarlılığı gösterecektir” dedi.

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