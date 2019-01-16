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Bugün hava nasıl olacak?

Son hava durumu raporuna göre; bugün bölgemizin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:22
Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre; bugün havanın parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu öğleden sonra dağlık kesimler karla karışık yağmurlu geçecek.

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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 le 4 derece altında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 9 – 13 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi uyardı!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50kg/m2) olması ayrıca rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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Meteoroloji DairesiHava DurumuKarYağmurHaberGündemKıbrıs
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