Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 9 Ocak Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-20 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.