Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ledra geçiş noktasında cinsel taciz iddiası
Ledra geçiş noktasında cinsel taciz...
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 9 Ocak Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

09 Ocak 2022 Pazar 09:21
291 Okunma
Bugün hava nasıl olacak?
banner108

Meteoroloji Dairesi’nin 9 Ocak Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-20 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

Son Güncelleme: 10.01.2022 01:08
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiHava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda Feci Kaza!
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda Feci Kaza!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Genç çift evlilik yolunda ilk adımlarını attılar
Genç çift evlilik yolunda ilk adımlarını attılar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim