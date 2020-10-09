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Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde Kovid -19 önlemleri eğitimi verildi

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan otuza yakın sağlık personeline yaşlı kurumlarında Kovid -19 önlemleri konusunda aynı zamanda uygulama içeren eğitim verildi.

09 Ekim 2020 Cuma 17:59
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Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde Kovid -19 önlemleri eğitimi verildi

Bülent  Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde  görev yapan  otuza yakın sağlık personeline yaşlı kurumlarında Kovid -19 önlemleri konusunda aynı zamanda uygulama içeren  eğitim verildi.


Eğitim  alanında uzman hemşireler  ve  dünya  sağlık örgütü  standartlarına  göre  geliştirdikleri  kurumların  özelliğine uygun rehberler doğrultusunda,  Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler  Birliği, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü  Kovid- 19 eğitim  komitesi tarafından  verilmiştir. 


Mevcut Kovid-19 önlemlerinin  uygulanmasına ilişkin sorunların  çözümüne  yönelik soru cevap bölümü ile tamamlanan eğitim diğer  kurumlarda da devam edecektir.

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