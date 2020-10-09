Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde Kovid -19 önlemleri eğitimi verildi

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan otuza yakın sağlık personeline yaşlı kurumlarında Kovid -19 önlemleri konusunda aynı zamanda uygulama içeren eğitim verildi.



Eğitim alanında uzman hemşireler ve dünya sağlık örgütü standartlarına göre geliştirdikleri kurumların özelliğine uygun rehberler doğrultusunda, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü Kovid- 19 eğitim komitesi tarafından verilmiştir.



Mevcut Kovid-19 önlemlerinin uygulanmasına ilişkin sorunların çözümüne yönelik soru cevap bölümü ile tamamlanan eğitim diğer kurumlarda da devam edecektir.