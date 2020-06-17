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"Bundan 6 yıl önce bölgemizde doktor bile yoktu"

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bölgeye sıfır kilometre bir ambulans ettiği için teşekkür etti

17 Haziran 2020 Çarşamba 19:53
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"Bundan 6 yıl önce bölgemizde doktor bile yoktu"

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Başbakan Ersin Tatar’a ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye Dipkarpaz ve Kaleburnu bölgesine sıfır kilometre bir ambulans tahsis ettiklerini için hem kendi adına hem de bölge halkı adına teşekkür etti.

Coşkun, özellikle Pilli’nin bölgeye ambulans tahsis edilmesi konusunda son bir haftadır yoğun çaba gösterdiğini ve bakanın bölge halkına verdiği sözü tuttuğunu söyleyerek sonsuz teşekkürlerini iletti.

Bundan 6 sene önce bölgede doktor bile olmadığına dikkat çeken Coşkun, “Hepimiz birleşerek ve el ele vererek bunlara sahip olduk” dedi. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Coşkun, “Sevinçli ve gururluyuz. Herşey Dipkarpaz ve Kalaburnu için” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
DipkarpazSuphi CoşkunErsin TatarAli Pilli
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