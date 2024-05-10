Zaroğlu, yazılı açıklamasında, “Bu teklif, yarım asırdır süregelen ve şimdiye kadar hiç bir netice vermeyen müzakere maratonuna Türk tarafını geri döndürmek için hazırlanan bir tuzaktır.” dedi.

Zaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bayan Holguin yazacağı raporda, aylardır yaptığı mekik diplomasinin bir işe yaramadığını, Kıbrıs’ta Rumlar tarafından torpillenen müzakere masasına geri dönülmesinin ancak Türk tarafının egemen eşitliğinin tanınması ile mümkün olacağını, bunun dışında bir müzakere zemininin olmadığını yazmalı ve görevini sonlandırarak evine dönmelidir.”