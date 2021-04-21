Büyükelçi’den yangın helikopteri müjdesi

Gündem Kıbrıs - Kardelen Göksu

Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Orman Dairesi Müdürlüğü’ne hibe devir teslim töreni yapıldı. Yapılan devir teslim töreninde konuşan TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC’ye helikopter müjdesini açıkladı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin konuşması şu şekilde:

“Bu her sene tartışılan bir durumdu, bu sene Tarım ve Orman Bakanlığı helikopterimiz ada da konuçlandırılacak. Amaç orman yangınlarını erken tespit edip müdahale etmek ve büyük alanların tahribatının önüne geçmektir. Bunun için elimizdeki tüm imkanlar ve kaynaklarla helikopterinden, insansız hava aracına, termal kameralarından, arazözüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve bu adada yaşayan kardeşlerimizin yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya, imkanlarımız ölçüsünde devam edeceğiz”