Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

BÜYÜKOĞLU: “KAMU ÇALIŞANLARI KORKU İÇİNDE ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede salgının seyrinin gerek bulaş hızı gerekse de can kayıpları noktasında tehlikeli bir hal aldığını savunarak, kamu çalışanlarının göreve çağrılmasına tepki gösterdi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:28
1276 Okunma
BÜYÜKOĞLU: “KAMU ÇALIŞANLARI KORKU İÇİNDE ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede salgının seyrinin gerek bulaş hızı gerekse de can kayıpları noktasında tehlikeli bir hal aldığını savunarak, kamu çalışanlarının göreve çağrılmasına tepki gösterdi.

Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Covid-19’un üç insanımızın ölümüne neden olduğu bu hafta, kamu çalışanlarının iş yerlerine geri çağrılması, çalışanları ciddi bir korku içinde çalışmaya mecbur etmektedir” dedi.

Salgının yayılma hızındaki ve ölüm oranlarındaki artışın birçok bilim insanı tarafından mutasyon virüsün KKTC’de tespit edilmesine bağlandığını ifade eden Büyükoğlu, pandemi otelleri ve hastanelerin dolma noktasına geldiğini savunarak, “İpin ucu kaçmıştır” iddiasında bulundu.

Büyükoğlu, kamu çalışanlarının göreve çağrılmasının onların ve ailelerinin canını tehlikeye atmaktan başka bir anlam ifade etmediğini ileri sürdü.

Büyükoğlu, hükümete, “Milletvekilleri meclis toplantılarını neden gerçekleştirmiyor? Tüm sektörler kapalıyken neden kamu çalışanları dairelere gönderiliyor? Çalışanın canı can değil mi, onların aileleri yok mu?” sorularını sordu.

Hükümete seslenen Büyükoğlu, “Canımız üzerinden kumar oynadığınız yeter. Kumarcıların aşkına ülkeyi bu hale siz soktunuz, bedelini kamu çalışanına ödetmenize seyirci kalmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim Bursları Ödeniyor
Eğitim Bursları Ödeniyor
Taşımacılık bugün ödeniyor
Taşımacılık bugün ödeniyor
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA 2020-2021 DERS YILI İKİNCİ DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA 2020-2021 DERS YILI İKİNCİ DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim