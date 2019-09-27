Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

C Lisans Antrenörlük Kursu için son başvuru 30 Eylül Pazartesi günü

KTFF Eğitim Üst Kurulu, 2019-2020 Futbol Sezonu C Lisans Antrenörlük Kursu'nu 14 Ekim 2019 tarihinde başlatacak.

27 Eylül 2019 Cuma 16:09
C Lisans Antrenörlük Kursu için son başvuru 30 Eylül Pazartesi günü

KTFF'den konu ile ilgili olarak şu şekilde bilgi verildi:

Kursa başvurmak isteyenlerin, başvuru formunu 4 Eylül ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında doldurulup, gerekli evraklar ile birlikte KTFF Genel Sekreterliği’ne ulaştırılması gerekmektedir. Kurs başlangıç tarihi 14 Ekim 2019 olup, tek oturum olarak yapılacaktır. Kursa başvuruda bulunup kabul alan şahıslara kurs eğitim içeriği e-posta yoluyla ulaştırılacaktır. E-posta kullanmayan şahıslar kurs eğitim içeriğini KTFF’den teslim edebileceklerdir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “KTFF C” Antrenör Lisansı Kursu’na katılmak için, başvuruda bulunabilirler:

           a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 5. maddesindeki şartları yerine getirmiş olmak;

           b) KTFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.**

 

* Madde 05 - YABANCI UYRUKLU TEKNİK ADAMLAR

A) Yabancı uyruklu teknik adamlar yalnızca en üst ligde çalışma hakkına sahiptir. Diğer liglerde mücadele eden takımlar hiçbir unvan altında yabancı teknik adam çalıştıramazlar. Ancak AB vatandaşları buna tabi değildir.

B) En üst ligdeki takımları sportif başarısızlık nedeniyle bir alt lige düşen kulüplerin teknik adamları, kulübü ile olan sözleşmeleri sona erene kadar bu ligde görev alabilirler.

C) Yabancı teknik adamlarda aranacak şartlar her yıl KTFF tarafından tespit ve ilan edilir. Ancak AB vatandaşı olanlar için UEFA kriterlerini haiz geçerli bir diploması olması ve KTFF tarafından tescil edilmesi gerekmektedir.

Ç) İşbu talimat ile KTFF tarafından tespit ve ilan edilen hususlara aykırı olarak herhangi bir unvan altında yabancı uyruklu teknik adam istihdam eden kulüpler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

 

** 2019-2020 Futbol Sezonunda açılacak olan C Lisans Antrenörlük Kursu için belirlenmiş olan kurs başvuru ücreti 3.000 TL(Üç bin Türk Lirası)dır. Kurs ücreti başvuru evraklarının KTFF Genel Sekreterliği’ne teslimi sırasında makbuz karşılığı yatırılmalıdır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

“KTFF C” Antrenör Lisansı Kursu’na kayıt yaptırmak isteyen adaylar, aşağıdaki belgeleri kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:

a) Kimlik kartı örneği;

b) 2 adet vesikalık fotoğraf

c) En az lise veya dengi okullardan mezun olduklarına ilişkin diploma veya öğrenci belgesinin aslı veya örneği veya bir futbol takımında en az 10 yıl boyunca futbolcu olarak faaliyet göstermiş olmak;

d) Polis Genel Müdürlüğünden alınmış adli sicil sabıka kaydı; (kurs tarihinde 15 gün önceki tarihli olabilir)

e) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu;

f) Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı İlkyardım Sertifikası örneği;

g) Kurs ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin makbuz veya banka dekontu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
C Lisans Antrenörlük Kursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık zanlısı yeniden mahkemeye çıkarıldı
Hırsızlık zanlısı yeniden mahkemeye çıkarıldı
Cumhuriyet Meclisi 1 Ekim’de açılıyor
Cumhuriyet Meclisi 1 Ekim’de açılıyor
Fuhuş zanlıları 7 gün tutuklu kalacak
Fuhuş zanlıları 7 gün tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim