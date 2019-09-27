C Lisans Antrenörlük Kursu için son başvuru 30 Eylül Pazartesi günü

KTFF'den konu ile ilgili olarak şu şekilde bilgi verildi:

Kursa başvurmak isteyenlerin, başvuru formunu 4 Eylül ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında doldurulup, gerekli evraklar ile birlikte KTFF Genel Sekreterliği’ne ulaştırılması gerekmektedir. Kurs başlangıç tarihi 14 Ekim 2019 olup, tek oturum olarak yapılacaktır. Kursa başvuruda bulunup kabul alan şahıslara kurs eğitim içeriği e-posta yoluyla ulaştırılacaktır. E-posta kullanmayan şahıslar kurs eğitim içeriğini KTFF’den teslim edebileceklerdir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren kişiler, “KTFF C” Antrenör Lisansı Kursu’na katılmak için, başvuruda bulunabilirler:

a) Teknik Adamların Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 5. maddesindeki şartları yerine getirmiş olmak;

b) KTFF tarafından ilgili yıl için belirlenmiş olan kurs ücretini yatırmış olmak.**

* Madde 05 - YABANCI UYRUKLU TEKNİK ADAMLAR

A) Yabancı uyruklu teknik adamlar yalnızca en üst ligde çalışma hakkına sahiptir. Diğer liglerde mücadele eden takımlar hiçbir unvan altında yabancı teknik adam çalıştıramazlar. Ancak AB vatandaşları buna tabi değildir.

B) En üst ligdeki takımları sportif başarısızlık nedeniyle bir alt lige düşen kulüplerin teknik adamları, kulübü ile olan sözleşmeleri sona erene kadar bu ligde görev alabilirler.

C) Yabancı teknik adamlarda aranacak şartlar her yıl KTFF tarafından tespit ve ilan edilir. Ancak AB vatandaşı olanlar için UEFA kriterlerini haiz geçerli bir diploması olması ve KTFF tarafından tescil edilmesi gerekmektedir.

Ç) İşbu talimat ile KTFF tarafından tespit ve ilan edilen hususlara aykırı olarak herhangi bir unvan altında yabancı uyruklu teknik adam istihdam eden kulüpler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

** 2019-2020 Futbol Sezonunda açılacak olan C Lisans Antrenörlük Kursu için belirlenmiş olan kurs başvuru ücreti 3.000 TL(Üç bin Türk Lirası)dır. Kurs ücreti başvuru evraklarının KTFF Genel Sekreterliği’ne teslimi sırasında makbuz karşılığı yatırılmalıdır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

“KTFF C” Antrenör Lisansı Kursu’na kayıt yaptırmak isteyen adaylar, aşağıdaki belgeleri kayıt görevlisine vermekle yükümlüdürler:

a) Kimlik kartı örneği;

b) 2 adet vesikalık fotoğraf

c) En az lise veya dengi okullardan mezun olduklarına ilişkin diploma veya öğrenci belgesinin aslı veya örneği veya bir futbol takımında en az 10 yıl boyunca futbolcu olarak faaliyet göstermiş olmak;

d) Polis Genel Müdürlüğünden alınmış adli sicil sabıka kaydı; (kurs tarihinde 15 gün önceki tarihli olabilir)

e) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu;

f) Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı İlkyardım Sertifikası örneği;

g) Kurs ücretinin yatırılmış olduğuna ilişkin makbuz veya banka dekontu.