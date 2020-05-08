Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Çağıner: Otellerimiz açılış hazırlığında

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği başkanı Dimağ Çağıner ve yanındaki heyet KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i makamında ziyaret ederek ‘Covid-19 pandemik sonrası KKTC otellerinin açılış aşamasında ve pandemik sürecinde uygulaması gereken önlemleri’ içeren yönetmelik taslağını teslim etti.

08 Mayıs 2020 Cuma 14:31
1117 Okunma
Çağıner: Otellerimiz açılış hazırlığında

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği başkanı Dimağ Çağıner ve yanındaki heyet KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i makamında ziyaret ederek ‘Covid-19 pandemik sonrası KKTC otellerinin açılış aşamasında ve pandemik sürecinde uygulaması gereken önlemleri’ içeren yönetmelik taslağını teslim etti.

Turizm profesyonelleri ve akademik uzmanların içerisinde bulunduğu “KITOB Covid-19 Kriz Komitesi” Başkanı Dimağ Çağıner, birlikte oluşturulan yönetmelik taslağı ile ilgili  ‘Pandemik her şeyden önce toplum sağlığı ile ilgili bir olgu. Ancak bununla yaşamayı öğrenmeli ve gerekli önlemleri sıkı, sıkı alarak yaşamımıza devam etmeliyiz. Ekonomik kaygılar sağlığın önüne geçmemesi gerektiğinin bilinci ile adımlar atmalıyız.’ dedi.

Yönetmelik, İşletmelerin, otellerde konaklayacak misafirlerin, personelin ve turizm ihtiyaçları gözetilerek uzun ve detaylı çalışmalar sonrası hazırlandı. Bu Yönetmeliğin Hazırlanmasında Katkı Koyanlar; Acapulco Hotel Direktörü, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, Limak Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim, Denizkızı Hotel Direktörü, KITOB Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Beydağlı, Cratos Premium Hotel Genel Müdür Yardımcısı Işık Türkmen, Manolya Hotel Direktörü, KITOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dolmacı, Elexus Hotel Genel Müdürü İsmail Tirali, Salamis Hotel Genel Müdürü Süleyman Kansu, Salamis Hotel Kalite Müdürü Özlem Savran, Uluslararası Final Üniversitesi Yüksek Okul Müdürü Nafiya Güden, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dekanı Hasan Kılıç, KITOB Ofis Yöneticisi Esra Çelikeri, Limak Cyprus Hotel Bilgi İşlem Müdürü Onur Sağlam olmuştur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
DOGRUCU 2020-05-08 16:02:36

Hahahaa bunlar olayin farkinda bile degil, dunyayi pandemi almis goturuyor bunlar otel acacaklarini saniyorlar. Komik bir ulkede yasyirouz valla.
Hani bilmeyenler icin tekrar soyleyelim, OTELLERI ACARSANIZ TOP YOKUN AYVAYI YERIZ. Bu buyuk hatayi lutfen TOPLUM SAGLIGI ICIN yapmayiniz. Yoksa cok insanin olmesine sebep olursunuz ve sorumlusu da siz olursunuz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandas 2020-05-08 17:06:31

otel ıscılerı evlerınde bunlar neyın hazırlıgını yaparlar cok komık ceblerını dusunurler nsıl dıldursunlar ıscı kıymetını bılmezler kı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
FAYANS ÇALDI
FAYANS ÇALDI
UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDILAR
UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDILAR
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ KANLI BİTTİ
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ KANLI BİTTİ
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim