Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

Çağman: Üç günde gıda yardımı için 9 bin 200 başvuru oldu

Damla Dabiş’in Gün Başlarken programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, üç günde siteye gıda yardımı için 9200 başvuru olduğunu söyledi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:12
1030 Okunma
Çağman: Üç günde gıda yardımı için 9 bin 200 başvuru oldu

Damla Dabiş’in Gün Başlarken programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, üç günde siteye gıda yardımı için 9200 başvuru olduğunu söyledi. 

Çağman’ın açıklaması şöyle;

“Üç günde siteye gıda yardımı için 9200 başvuru oldu, maliye ile istişare edip  bunların 7 bin civarının maaşlı olduğunu tespit ettik. Amacımız muhtarlar ile süreci hızlandırıp yarından itibaren gıda paketlerini göndermeyi başlatacağız. 10 bin paketimiz var, yarın 2 bin dağıtabiliriz. Paketlenmiş hazır olan 2 bin tane var. Bize yardımcı olun. Bir evden 5 kişi başvuru yapmasın. Amacımız ihtiyaçlı her eve ulaşmak. Tek elden yapma amacımız var ama Vakıflar ile Kızılay ayrı yardım yapmak istedi. Biz 10 bin paket hazırladık bunların 2 bin tanesi yarın teslime hazır.”

KAYNAK : HAVADİS

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim Bursları Ödeniyor
Eğitim Bursları Ödeniyor
Taşımacılık bugün ödeniyor
Taşımacılık bugün ödeniyor
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA 2020-2021 DERS YILI İKİNCİ DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA 2020-2021 DERS YILI İKİNCİ DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim