Çakıcı: Bu hükümet anlayışı ülkeyi batırmaya ve kaosa götürüyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, koalisyon hükümetinin borçlanmalarının yasal olmadığını savundu.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Çakıcı, koalisyon hükümetinin hükümet anlayışının, ülkeyi batırmaya ve kaosa götürmekte olduğunu ileri sürdü.

Yakın bir zaman önce Merkez Bankası’ndan “hukuksuz ve yasa dışı” borçlanan 4’lü koalisyon hükümetinin bu ay da özel bir kuruluş sahibinden borçlandığını belirten Çakıcı, devletin bir kurumu olan Borç Komitesi’ne gidip yetki alınması gerekirken borç komitesine gitmeyerek keyfi, hukuksuz ve yasa dışı bir uygulamayla Maliye Bakanı’nın avans adı altında yasa dışılık yaptığını iddia etti.

Hükümetin bugüne kadar durumu idare ettiğini ancak artık durumun idare edilemeyecek konuma geldiğini öne süren Çakıcı, ‘Ercan Havaalanı ihalesini iptal edeceğim’ diye seçimde nutuklar atan 4’lü koalisyon hükümetinin borç için ihaleyi alanların kapısında yalvarır hale geldiğini savundu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın “hükümetin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durduğu ve Maliye’nin Türkiye’den para yardımı alma ihtiyacı olmadığı” sözlerinin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığını ifade eden Çakıcı, “Hükümet icraatı da ekonomik planlamayı da zam yapma ve orta direğe yüklenme üzerinde oluşturulunca KKTC ekonomik yapısı çöker hale gelmiştir” iddiasında bulundu.

Dörtlü koalisyon hükümetini Kıbrıs Türk halkının beklediği reformları yapmaya davet eden Çakıcı şöyle devam etti:

“Vergi reformu bunların en başında gelmelidir. Kuzey Kıbrıs dev sermaye gruplarına tanınan sınırsız vergi muafiyetleri cenneti olmaktan kurtarılmalıdır. Fakir ve orta gelir seviyeli kesimler toplanan gelir ve kurumlar vergilerinin çok büyük bir yüzdeliğini oluşturmaktadır. KKTC bu ayıptan kurtarılmalıdır. Tarım reformu da hiç geciktirilmeden hayata geçirilmelidir. Verilen tarım ve hayvancılık desteğinin yüzde 90’lara ulaşan kısmı büyük çiftçiye verilmektedir. Küçük orta işletme konumunda olan çiftçilere destek sağlandığı bir tarım reformu en acil bir şekilde hayata geçirilmelidir. Faiz Yasası ile birlikte faizlerin düşürülmesi sağlanmalı ve sivilleşme ve demokratikleşmenin adımları atılmalıdır.”