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Çalıntı sürüş ehliyetiyle araba kiralamaktan tutuklandı

Lefkoşa’da bir  kişi çaldığı sürüş ehliyetiyle araç kiralamaktan tutuklandı.

21 Aralık 2018 Cuma 16:45
Çalıntı sürüş ehliyetiyle araba kiralamaktan tutuklandı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da sakin 28 yaşındaki Simone Mutenbo, arkadaşının arabasından KKTC ehliyetini çalıp, araba kiralarken onun kimliğine büründüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Nezaket Küpe, 8 Aralık’ta Lefkoşa’da sakin Simone Mutenbo’nun, arkadaşı olan Jaswell Sıkazne’ya KKTC ehliyetini arabasından sirkat ettiğini belirtti.

Küpe, zanlının ayni gün Lefkoşa’da faaliyet gösteren Elite Rent A Car isimli kiralık araç şirketine gidip, sürüş ehliyetini görevliye sunarak başkasının kimliğine bürünüp, araç kiraladığını söyledi. Küpe, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Simone Mutenbo, “Ehliyeti çalmadım. Polis beni yakaladı”  dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 21.12.2018 17:00
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KıbrısGündemHaberPolisTutuklamaAraç KiralamaÇalıntı Sürüş EhliyetiLEFKOŞA
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