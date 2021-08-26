Çalışma Bakanı’nın Hapsi İstenecek

Bahar SANCAR - Özel Haber

Aylardır Asgari Ücret Tespit komisyonunun asgari ücreti zamanında belirlememiş olması nedeniyle HÜR-İŞ Federasyonu harekete geçti. Federasyon Başkanı vekili Ahmet Serdaroğlu konuyu Av.Şefik Aşçıoğulları aracılığıyla mahkemeye taşıyor.



İşçi ve İşveren tarafının asgari ücret ile ilgili belirlediği rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kabul etmeyerek zamanı uzatmasından şikâyetçi olan taraflardan HÜR-İŞ Federasyonu komisyonunun tavsiye kararının Bakanlar Kuruluna götürülmeyişinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlar Kurulunu dava etmek için ihbarname gönderdi.



Avukat Şefik Aşçıoğulları tarafından taraflara gönderilen ihbarname;