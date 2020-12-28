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Çalışma Dairesi'nde Kovid-19 paniği

Çalışma Dairesi’nde bugün Covid-19 paniği yaşandı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 13:26
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Çalışma Dairesi'nde Kovid-19 paniği

Dışarıdan işini yapmak için daireye gelen bir kişinin daha sonra pozitif çıkması ile temas takip ekipleri Çalışma Dairesi’nde pozitif olan kişiyle teması olanları karantina merkezine aldı.

Daire içerisinde paniğe neden olan olayda pozitif çıkan kişinin dairenin kantininde kahve içtiği ve bu nedenle temas takip ekibinin bu kişileri karantinaya aldığı kaydedildi. Öte yandan özellikle okullardan gelen pozitif vaka haberleri ciddi bir endişeye neden oluyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli okulların yılbaşının ardından erken ara tatile çıkarılabileceğini açıkladı.

Pilli, Meclis’te yaptığı konuşmada vakaların seyrini izledikten sonra yılbaşının ardından böyle bir karar için Eğitim Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 28.12.2020 14:28
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