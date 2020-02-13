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Çalıştığı marketten et çaldı

13 Şubat 2020 Perşembe 14:01
Çalıştığı marketten et çaldı
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Demirhan’daki Erülkü Süpermarket isimli iş yerinin kasap reyonunda çalışan O.A’nın (E-47) 1 Ocak – 12 Şubat tarihleri arası toplam 636 TL tutarındaki et ürünlerini, barkodsuz olarak ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
EtHaberKKTC
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Sefillik 2020-02-13 14:08:12

Daha başlangıç. Bu asgari ücretle yakında ekmek, soğan, zeytin, tencereden yemek de çalınacak. Bu halki bu duruma düşürenler utaannssınnnn be utaansınnnn

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Vatandaş 2020-02-13 15:34:18

Hırsızlık her kesimden var artık insanların içi yalan dolan sahtekarlık üç kağıtçılıkla maalesef dolmuş taşmış dünyayı kirleten iki ayaklı insan oğlu şeytandan daha berbat hayvanlar bu dünyanın en mahsum temizi

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