Demirhan’daki Erülkü Süpermarket isimli iş yerinin kasap reyonunda çalışan O.A’nın (E-47) 1 Ocak – 12 Şubat tarihleri arası toplam 636 TL tutarındaki et ürünlerini, barkodsuz olarak ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldığı tespit edildi.
Çalıştığı marketten et çaldı
13 Şubat 2020 Perşembe 14:01
Daha başlangıç. Bu asgari ücretle yakında ekmek, soğan, zeytin, tencereden yemek de çalınacak. Bu halki bu duruma düşürenler utaannssınnnn be utaansınnnn
Hırsızlık her kesimden var artık insanların içi yalan dolan sahtekarlık üç kağıtçılıkla maalesef dolmuş taşmış dünyayı kirleten iki ayaklı insan oğlu şeytandan daha berbat hayvanlar bu dünyanın en mahsum temizi