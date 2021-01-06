ÇALUDA: “SORUNLARI ÇÖZMEK ARTIK BİZİM İŞİMİZDİR”

ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe çalışmalarını yorumlayan Çaluda, “Bütçe gelmiştir meclise, Cuma günü görüşülmeye başlamasını bekliyorum. Bu sorunları çözmek artık bizim işimizdir. Halkın beklentileri de budur. Onun için seçtiler bizi. Ciddi bir ekonomik kriz var. Memur dışında marketlere gidip de alışveriş yapan yoktur. O memurlar da evde 6-7 kişiyi geçindirmeye başlıyor. Hükümet de artık göreve başlayıp, bu ekonomiye dokunması ve gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Ama zamlar da kaçınılmazdı. Bu zamlarla da alım gücü düşen vatandaşları, daha da zor duruma düşürecektir. Marketler dışında diğer çarklar dönmüyor. O yüzden ekonomik tedbirler alıp, vatandaşa yansıtılması lazımdır, bu hükümetin. Hemen bu erken seçim tartışmaları bırakıp, icraatlara odaklanmalıyız. Bence ilk icraat zam olmamalıydı ama demek ki yapılması gerekirdi. Gelirler azaldığı için bu yapıldı. Biraz daha insaflı davranılması lazım” dedi.