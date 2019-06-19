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Çaluda, UBP-HP Hükümeti’nden beklentilerini açıkladı

HÜR-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, ülkedeki sorunların ivedilikle masaya yatırılması gerektiğini kaydetti.Çaluda, UBP-HP Hükümeti’nden beklentilerini açıkladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
Çaluda, UBP-HP Hükümeti’nden beklentilerini açıkladı

HÜR-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, UBP-HP Koalisyon hükümetinden beklentilerinin ülkenin ve vatandaşların menfaatleri doğrultusunda olduğunu belirtti.

Birçok taşeron firmanın etik çerçevede hizmet vermediğini, çalışanlarının sosyal yatırımlarını yapmadıkları gibi çalışanlarının haklarını gasp edildiğini dile getiren Çaluda, “bazı taşeron firmalar ise ihalelere girebilmek için yerine getirmesi gereken yasal mevzuatları yerine getirmediği için sürekli olarak şirket ismini değiştirmekte ve devlet ihalelerine katılmaktadır. Çalışanların haklarını hiçe sayan taşeron firmaları bir an önce denetlenmeli ve kayıt dışılığın önlenmesi için adım atılmalıdır.”

Ayrıca yıllardan beri dile getirilen ama maalesef hiç bir hükümetin başaramadığı bakanlık binalarının yapılması konusunun da ivedilikle çözümlenmesi gerektiğini belirten Çaluda, “yıllardır fahiş fiyatlarla kiralanan bu apartman dairelerinde artık verim alınamamaktadır. Ülkemizde kendi kaynakları ile bina sahibi olma imkanı varken bu konuda bu güne kadar hiçbir girişim başlatmayan hükümet yetkilileri bir an önce bu konunun üzerine düşmeli ve bu konuyu ivedilikle gündeme getirmelidir” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki önemli diğer bir konunun ise müşavirlik olduğunu kaydeden Çaluda, dörtlü koalisyon hükümetinin bu konuda bir girişim başlatılmasına rağmen halen müşavirlik konusunun gündemde olması ve aynı şekilde devam etmesinin devleti ciddi şekilde zarara uğrattığını ileri sürdü.

Kriz döneminde bu kadar tedbir alınırken, müşavirlere ciddi miktarda maaş ödenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Çaluda, iş bitirebilecek, ehli insanların evde oturmaları yerinde devlet kadrolarında uygun yerlere getirilerek, bilgilerinden yararlanmasının ülke adına büyük bir kazanım olacağını kaydetti.
(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
çaludaUBP-HP
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Mehmet teyfık 2019-06-19 11:30:27

Müdürlük makamları müracaatta kırıterler tesbit edilmeli atanabilmek için şübe müdürü olmalı müdür muavini varsa en az 5 yıllık şube müdürü olmalıdır yaş sınırı da gelmelidir ayrıca müdürlük ve müsteşarlık yaptığı süreler kadar ikramiye ödenmeli devlette liyakat tecrübe son bulmuştur bakan konu hakkında bilgi sahibi değil bakanlar konusunda bilgi sahibi değil her bakanlığı yaparım zihniyeti hakim olduğuna göre müsteşarlık makamı dışa kapatılmalıdır göreve gelirken üst kademe yöneticisi olmadan geldiği makama geri dönmeyi göze alınmalıdır aksi takdirde talep çok olacaktır

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