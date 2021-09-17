Canaltay: "Tedbirlerin ciddi bir şekilde uygulandığını görmek memnuniyet verici"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, bugün Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile Ercan Havaalanın’da gözlem ve denetlemelerde bulunduklarına işaret etti.

Canaltay, “Ülkeye son dönemlerde öğrenci girişleri ile birlikte ciddi yolcu girişi olduğuna uzun zamandır dikkat çekiyoruz. Bu nedenle hava ve deniz limanlarındaki pandemi tedbirlerinin kusursuz olması için çalışıyoruz. Bu bağlamda Ercan alanında bakanlığımız ve sağlık bakanlığı ile yapılan değişiklerle Ercan’a inen dolu bir uçağın, ortalama 25 dakikada sağlık denetim işlemlerinin tamamlandığını ve muhaceret işlemlerine geçildiğini gördük” ifadelerini kullandı.

Bu sürenin son derece makul ve muadil havaalanlarındaki sürenin çok altında olduğunu da belirten Canaltay, “Yolcular da bu hız ve uygulamadan memnun. Bunu yerinde görüp, gözlemledik. Sağlık Bakanımız Ünal Üstel ile birlikte alınan tedbirlerin ciddi bir şekilde uygulandığını görmek memnuniyet verici” dedi.

Bakan Canaltay, havaalanında görev alan sağlık, muhaceret ve diğer tüm görevlilere teşekkür ederek şöyle devam etti:

“Bakanlık personeline de teşekkür ederken, Bu tedbirler hem ülke insanı hem de yurt dışından ülkemize gelen herkesin sağlığı için önemli. Sabırla bu süreci hep birlikte aşacağız.”