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Çatalköy ve Acapulco Otel bölgesinde elektrik kesintisi

02 Mayıs 2019 Perşembe 10:05
Çatalköy ve Acapulco Otel bölgesinde elektrik kesintisi
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Çatalköy ve Acapulco Otel bölgesinde bugün 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. 
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre Teknecik  II Trafo Merkezi’ndeki bakım – onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesintiden, Acapulco Hotel, Elexus Hotel, Çatalköy Sanayi ve Teknecik Elektirik Santrali ile Acapulco Hotel arasında kalan yol üstü yerleşim yerleri etkilenecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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