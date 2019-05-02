KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre Teknecik II Trafo Merkezi’ndeki bakım – onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesintiden, Acapulco Hotel, Elexus Hotel, Çatalköy Sanayi ve Teknecik Elektirik Santrali ile Acapulco Hotel arasında kalan yol üstü yerleşim yerleri etkilenecek.
Çatalköy ve Acapulco Otel bölgesinde elektrik kesintisi
02 Mayıs 2019 Perşembe 10:05
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre Teknecik II Trafo Merkezi’ndeki bakım – onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesintiden, Acapulco Hotel, Elexus Hotel, Çatalköy Sanayi ve Teknecik Elektirik Santrali ile Acapulco Hotel arasında kalan yol üstü yerleşim yerleri etkilenecek.