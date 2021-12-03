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Catering firmaları zorda

Kurumlara sözleşmeli yemek hizmeti veren firmalar kaderine terk edildi.

03 Aralık 2021 Cuma 12:44
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Catering firmaları zorda
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Kurum ve kuruluşlara sıcak yemek hizmeti veren ve verecekleri hizmet için teminat mektubu ile garanti veren catering firmaları aşırı zamlar sonrasında sözleşmedeki fiyatlarla zararına iş yapmaya başladı 

Türk Lirası’nın döviz karşısında erimesi sonrasında piyasada iğneden ipliğe tüm ürünlerin aşırı derecede zamlanması karşısında maliyetler yükseldi. Catering firmalarının yaptıkları protokollerde ortaya koydukları fiyatlardan dolayı zarar ediyor. Firma sahipleri ne yapacağını bilemez bir noktaya geldi.
Catering firmalarının sahipleri devletin rakamları güncellemesini bekliyor. Hükümet edenlerin ise gündeminde böyle bir konu henüz yok.

Hizmetler durabilir

Catering firmalarının sahipleri bu şekilde devam etmenin mümkün olmayacağını söyleyerek, “hizmet verdikçe zarar ediyoruz. Batma noktasına geldik, bu böyle gitmez” diyerek hizmeti sonlandırma aşamasında olduklarını ifade etti.

Mal bulma sorunu

Bu arada bir çok firma artık mal tedarikinde de zorun yaşıyor. Yemek için temel ihtiyaçlara ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Bulunan ürünler ise çok pahalı.
Catering firma sahipleri sorumluluklarının bilinciyle zararına da olsa hizmet vermeye devam ediyor ancak hükümetin bu konuya el atmaması ve fiyatlarda iyileştirme yapmaması durumunda hizmet veremeyecekleri uyarısında bulunuyor

Kaynak : Ses Kıbrıs

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