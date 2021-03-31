Çavuşoğlu: AB Yetkilileri taleplerimize rağmen bilgileri bizimle paylaşmadı

“DOĞABİLECEK SIKINTILAR DAHA SONRA SEVİNCİMİZİ KURSAĞIMIZDA BIRAKABİLİR”

İşte Bakan Çavuşoğlu’nun söylediklerinden öne çıkan başlıklar…

“HERŞEY BİTTİ, TAMAMDIR DEMEK MÜMKÜN DEĞİL”

“Hellimin tescillenmesi ile birlikte herkes farklı farklı görüş ortaya koyabilmekte. Her kafadan bir ses çıkmakta. Kimisi şölen havasında, kimisi korku havasında, biz ise temkinliyiz. Hellimin tescili ile birlikte herşey bitti, tamamdır diye birşey söylemek mümkün değil. Şuanda tescili yapılan hellimin ve Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle birlikte bundan sonra hellimin ticaretinin önünün açılacağını beklemekteyiz”….

“YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ’NÜN NASIL ÇALIŞACAĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER HENÜZ BİZİMLE PAYLAŞILMADI”

“HELLİMİN TESCİLİNE MEMNUNİYETİMİZ YÜKSEK OLMAKLA BİRLİKTE TİCARETİNİN NASIL YAPILACAĞINA TEMKİNLİYİZ”

“Şuanda herkesin en kolay olarak ifade ettiği küçükbaş hayvan sütünün yetersizliği konusudur. Burada bir haklılık vardır. Biz bunu halledemeyiz diye bir konu yoktur. Şuanda Yeşil Hat Tüzüğü’nün nasıl çalışacağı ile ilgili bilgiler henüz bizimle paylaşılmamıştır. Taleplerimize rağmen paylaşılmamıştır. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle 12 Nisan’dan sonra onay yayınlandıktan sonra bu konular gündeme gelecek. Bizim zaten hellimin tescili ile ilgili memnuniyetimiz yüksek olmakla birlikte ticaretinin nasıl yapılacağı ile ilgili temkinliyiz. Çünkü Yeşil Hat Tüzüğü’nün içinde yapılan değişikliklerde neler var? Bizi sıkıntıya sokacak neleri var? Henüz şuanda bilmiyoruz. Ama biz AB mevzuatına göre kendimizi hazırladığımızı düşünüyorum. Mevzuat olarak hazırız. Sahada çalışmalarımızı çok kısa sürede hastalıktan ari pozisyona 1 veya 1.5 yıl içerisinde bilemediniz 2 yıl içerisinde getirebiliriz”….

“YENİ TEŞVİK SİSTEMLERİ İLE HAYVAN POPÜLASYONUMUZU ARTIRACAĞIZ”

“Herkesin kafasında soru işareti olan küçükbaş hayvan sütü noktasında yeni teşvik sistemleri ile hayvan popülasyonumuzu artırarak geçiş sürecinde kendimizi hazır hale getirebiliriz”.

“15 YILA İHTİYACIMIZ YOKTUR”

“Yüzde 51 küçükbaş hayvan sütüne ulaşmak için 15 yıla ihtiyacımız yoktur. Eğer biz bu konuda AB ile hastalıktan ari coğrafyalardan hayvan ithalatında bize bir sıkıntı çıkmaz ise biz bunu çok kısa sürede yani 3-4 yılda telafi edebilecek durumdayız. Yeter ki ürettiğimiz mamülün karşılığını alabilelim. Rum tarafında da talepler içerisinde hellim ihracatı yüzde 20’dir. Biz bu yüzde 20’yi hastalıktan ari işletmelerden sağlayabiliriz. Dolayısıyla hiç kimse bu konuları çok abartmasın. Belli bizim küçükbaş hayvan sütünde bir zafiyetimiz var. Ama Avrupa’ya satacağımız hellimle ilgili süreçte geçiş döneminde yüzde 20 ile telafi edebiliriz. Eğer geçiş süreci olmasa hellim adı altında ürettiğiniz hellimleri Avrupa’ya satsanız da satmasanız da aynı standartta olması gerekiyor. Ama geçiş sürecinde biz bir süre alıp da Avrupa’ya göndereceklerimizde yüzde 20 ile başlayıp, diğer taraflarda şuanda yürüttüğümüz şekilde kısa süre geçiş döneminde devam edebiliriz”.

“KEÇİ SÜTLERİ BUNDAN SONRA DEĞERLİ OLACAK”

“Ülkede teşvik sistemi ile yaz döneminde süt elde edebilecek bir düzen kuracağız. Keçi sütleri bundan sonra değerli olacak. Koyun sütlerinin de sürecini yılın içerisine yayılmasını destekleyeceğiz. Dolayısıyla eğer ithal da yapabilirsek yatırımcılar, devletimiz bu konularda çalışıyorlar. Biranda hayvan popülasyonumuzu artırıp, bir de doğum zamanlarını teşvikle düzenleyip bu ihtiyacı karşılayacağız”.

“HENÜZ DAHA NETLEŞMEMİŞ ONLARCA SORU İŞARETLİ KONULAR VAR”

“İKİ TOPLUMLU ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULMA İHTİMALİ VAR”

“Olası sorunların çözümlenebilmesi için iki toplumlu bir çalışma grubunun kurulma ihtimali vardır. Ama henüz daha Yeşil Hat Tüzüğü’nün nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgiler tarafımıza iletilmemiştir. AB mevzuatında gıda güvenliği ile ilgili konulara bizim tarafımızın uyması gerektiği ile ilgili birikimimiz bize bir ışık tutmaktadır. Ama Yeşil Hattan bu hellim nasıl geçecek? Nasıl onaylanacak? İlgili akredite şirket nasıl oluşacak? Oradaki kişiler burada nasıl çalışacak? Ticaret Odası’nın pozisyonu, etkinliği ne kadar olacak? Bunlar hepsi karşısında onlarca soru olan işaretlerdir. Biz o yüzden devlet olarak bu konu ile ilgili açıklamayı sevinmediğimiz için değil. Birçok soru olduğu için ve bu soruların cevaplanması gerektiği için biraz temkinli ve istişareler yaparak bir açıklamada bulunmayı uygun gördüm”.

“KERVAN YOLDA DÜZÜLECEK YANİ BİRÇOK SORUNUN CEVABI YOLDA BULUNACAK”

“Ama bilmenizi isterim ki bu süreç tam olarak 12 Nisan’dan sonra başlamış olacak. Daha sonra AB bile birlikte kervan yola çıktıktan sonra düzülecek şeklindeki atasözüne uygun dilde birçok sorunun cevabı yolda bulunacaktır diye düşünüyorum. Bu çıkılan yolculukta çok kolay bir yolculuk olmayacak. Ama sebebi bizim küçükbaş hayvan sütümüzün eksikliği veya hastalıktan ari tartışmaları değil. Bunlar inanın ki para ile çok kısa sürede çözülebilecek işlerdir. Ama uygulamadaki bakış açıları, uygulama noktasında doğabilecek sıkıntıların çözümü burada konuştuğumuz gibi 10 dakikada, yarım saatte olmayacağını düşünüyorum. Çünkü neler ile karşılaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Ama elimizde heniz daha bir bilgi yok.Ciddi soru işaretlerimiz vardır ama süreci destekliyoruz”…

“EĞER RUM HÜKÜMETİ ŞİRKET ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYA ÇABALARSA SIKINTILAR BAYAĞI SAĞLAM OLACAK”

“Hellim denetiminin üye ülke tarafından akredite olmuş bağımsız bir şirket tarafından yapılacağı söyleniyor. AB Gıda Güvenliği yasaları da bu şekilde emrediyor. Ama burada Rum tarafının ne kadar samimi olacağı, ne kadar Kuzey Kıbrıs’ın da bu işe dahil olup da devam etmesini isteyeceği veya ufak tefek sebeplerden bize ne kadar takoz koyacağı. Çünkü şimdi akredite ve bağımsız bir şirket olacak . Umut ederim ki yabancı bir şirket olur. Ama eğer Rum hükümeti halen daha bu şirket üzerinden siyaset yapmaya çabalarsa, gayret sarf ederse doğabilecek sıkıntılar bayağı sağlam olacak yani. Bayağı sıkıntılı olacak”.

“SÜRECİN İŞLEMESİ İLE İLGİLİ ENDİŞELERİM VARDIR”

“12 Nisan’dan sonra Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılacak olan görüşmeler ve sonrasında da uzmanların bizimle temas etmesiyle bizi bir noktaya getirecek. Dolayısıyla şuanda herkesin alel acele açıklama yapması, bir bayram havasına bürünmesini de bir ihtiyaç bir beklentinin karşılanması olarak saygı ile karşılayabilirim. Ancak doğabilecek sıkıntılar daha sonra sevincimizi kursağımızda bırakabilir endişelermin altını çizmek isterim. Endişelerim vardır. Sürecin işlemesi ile ilgili.Endişem bizim üzerimize düşen işleri tamamlşamakla ilgili değil. Uygulamanın şekli ve şemalinin şuanda şeffaf olmaması ile ilgilidir”.

“CUMHURBAŞKANLIĞINDAKİ İLGİLİ ARKADAŞLARA DA BİLGİLER VERİLMEDİ”

“Cumhurbaşkanlığında bu iş ile ilgilenen arkadaşlara da bilgi verilmemiştir.Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezine de bilgi verilmemiştir. Bize de verilmemiştir. Yani hiç kimseye verilmemiştir. Dolayısıyla Yeşil Hatta uygulamada çıkacak sorunları veya sıkıntıları bilmemem kendimden değil AB’nin bize bu bilgileri şuanda vermeme duruşundandır”.

“SÜRECİN SEYRİNE GÖRE EYLEM PLANLARIMIZI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ”

“Hellimin tescili ile başlayan sürecin seyrine göre eylem planları çıkaracağız. Ve eylem planlarının bir de finansı olacak. Nisan’dan sonraki süreçte bu konularda perspektifimizi çok net olarak kamuoyu ile paylaşacağız. Bir proje olarak toplumla, üreticilerle paylaşacağız. Ve yolculuğa başlayacağız.





