Rapora göre, bölge periyodun ilk günleri sıcak ve nemli, diğer günler ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Havanın bugün parçalı bulutlu; yarın parçalı bulutlu, zamanla yer yer yağmurlu; pazar parçalı bulutlu, zamanla yer yer yağmurlu; pazartesi parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Salı ve çarşamba günü ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıkları önceleri 31-34 derece, daha sonraki günlerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Periyodun ilk günleri kuzey ve doğudan esecek rüzgarın diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.