Çavuşoğlu: "Türkiye'den gelecek öğrenci sayısında azalma olmayacağına inanıyorum"

Yarın üniversite tercih sonuçlarının açıklamasıyla ilgili açıklamalar da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile üniversitelerimizle öğrencilerin bir önceki yıla göre gelişlerinin pandemiden etkilenmemesi için çok emek sarf edildiğini söyledi.

Yapılan çalışmaların başarı ile sonuç vermesini temenni eden Bakan Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: