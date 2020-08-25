Çavuşoğlu: "Türkiye'den gelecek öğrenci sayısında azalma olmayacağına inanıyorum"

Yarın üniversite tercih sonuçlarının açıklamasıyla ilgili açıklamalar da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile üniversitelerimizle öğrencilerin bir önceki yıla göre gelişlerinin pandemiden etkilenmemesi için çok emek sarf edildiğini söyledi.
Yapılan çalışmaların başarı ile sonuç vermesini temenni eden Bakan Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:
“Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerimizin eğitim hakkını sağlayabilmek adına, tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmaların hedefine ulaşması olmazsa olmazımızdır. Yükseköğrenim alanında ise güvenli ada olmamızın yanında pandemi döneminde tüm öğrencilerimizin yanında olduk. Onlarla kurduğumuz yakınlığı ÖĞRENCİ DOSTU ADA vizyonuyla ADA KART ile dostluğumuzu pekiştirdik. Yarın Üniversitelere giriş sınavı sonuçları açıklanacak. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun.”