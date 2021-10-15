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Çavuşoğlu: Üretimin Olmazsa Olmazı Sizlersiniz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolaysıyla ülkemizde tarım sektöründe çalışan bazı kadın emekçilerle bir araya geldi.

15 Ekim 2021 Cuma 16:14
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Çavuşoğlu: Üretimin Olmazsa Olmazı Sizlersiniz
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Bakan Çavuşoğlu, kadın çiftçilere başta tarım sektörü olmak üzere, ülke ekonomisine yapmış oldukları katkılar nedeniyle teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.

Bakan Çavuşoğlu, üretici bir aileden geldiğini ve kadınların üretimde ne kadar büyük öneminin olduğunu bildiğini söyleyerek, kadın çiftçilerin eli değmeden üretiminin tamamlanamayacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgının, üretimi stratejik bir noktaya taşıdığına işaret ederek, dünyada tarım ekilen toprakların azalmasının, nüfusun, salgınların artmasının gıda güvenliği ve üretimi önemli hale getirdiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, yıllarını tarıma vermiş, büyük mücadelelere ayakta kalanlar olduğunu anımsatarak, Bakanlık olarak kadın üreticilere ve girişimcilere ellerinden gelen pozitif ayrımı yapmak istediklerini aktardı.

“Üretimin olmazsa olmazı sizlersiniz” diyen Bakan Çavuşoğlu, kadın çiftçilerin taleplerinin mutlaka gelecek yılki planlamada daha çok yer alacağını ifade ederek, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu’nun ardından söz alan kadın çiftçiler, sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kadın çiftçiler arasında bulunan ve emekli olan 80 yaşındaki İsmet Bozalanlar, 12 yaşında tarlada çalışmaya başladığını, 40 yıl traktör kullanarak tarla sürdüğünü ve kendi bölgesinde tek traktör kullanan kadın olduğunu anlattı. Bozalanlar, eşi savaş döneminde evde bulunmadığı için tüm tarla, çiftlik işlerinin kendisine kaldığını kaydetti.

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Nazım Çavuşoğlu
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