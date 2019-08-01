Çayırova'da Kaza!

Çayırova'da bugün 14.30 sıralarında iki araç çarpıştı, üç kişi hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Kaya Artemis Hotel kavşağında, Hacı Bey Petrol İstasyonu önünde meydana geldi. Cüneyt Sabak'ın (E-24) kullandığı ZMV 641 plakalı salon araç, sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde Gazimağusa istikametinden gelip Kaya Artemis Hotel yönüne döndüğü sırada, anayolda Gazimağusa istikametine seyreden Mustafa Bülbül (E-58) yönetimindeki KG 136 plakalı aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpışması sonucu sürücüler Cüneyt Sabak, Mustafa Bülbül ve KG 136 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Bülbül(K-56) hafif yaralandı. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sürüyor.