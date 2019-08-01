Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Çayırova'da Kaza!

 Çayırova'da bugün 14.30 sıralarında iki araç çarpıştı, üç kişi hafif yaralandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:29
Çayırova'da Kaza!

 Çayırova'da bugün 14.30 sıralarında iki araç çarpıştı, üç kişi hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Kaya Artemis Hotel kavşağında, Hacı Bey Petrol İstasyonu önünde meydana geldi. Cüneyt Sabak'ın (E-24) kullandığı ZMV 641 plakalı salon araç, sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde  Gazimağusa istikametinden gelip Kaya Artemis Hotel yönüne döndüğü sırada, anayolda Gazimağusa istikametine seyreden Mustafa Bülbül (E-58) yönetimindeki KG 136 plakalı aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpışması sonucu sürücüler Cüneyt Sabak, Mustafa Bülbül ve KG 136 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Bülbül(K-56) hafif yaralandı. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

banner22
Son Güncelleme: 02.08.2019 09:31
Anahtar Kelimeler:
ÇayırovaTrafikKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara’da KKTC Milli Günü Resepsiyonu Düzenlendi
Ankara’da KKTC Milli Günü Resepsiyonu Düzenlendi
Karpazlılar Lefkoşa’da Eylem Yapıyor
Karpazlılar Lefkoşa’da Eylem Yapıyor
Manavoğlu: Protokol 2020’ye hazırlık
Manavoğlu: Protokol 2020’ye hazırlık

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim