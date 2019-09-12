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Çekici, 6 gün daha tutuklu

12 Eylül 2019 Perşembe 16:38
Çekici, 6 gün daha tutuklu

(Kamalı Haber) – Ülkede şok etkisi yaratan ve aleyhinde “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma ve Suçla ilgili aklamak suçlamalarıyla aleyhine soruşturma başlatılan polis müfettişi Gülay Çekici dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, olayla ilgili olguları aktardı. Kızıltuğ, zanlı Gülay Çekici’nin 2016 yılı ile 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa ve Girne’de Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Resmi sırları ifşa, Görevi Kötüye kullanma ve Suçla ilgili aklamak iddiası ile soruşturma başlatıldığını söyledi. Kızıltuğ, mahkeme emriyle üzerinde, arabasında ve evinde arama yapıldığını yineledi. Kızıltuğ, yapılan aramalarda zanlının yetkisiz olarak bulundurduğu gizli ibareli resmi evraklar ile dosyaların, hard-disklerin,  CD’lerle ilgili analiz raporlarının beklendiğini belirtti. Kızıltuğ, zanlının 8 günlük tutukluluk süresinde 19 kişiden daha ifade alındığını belirtti. Kızıltuğ, dijital emarelerin Görüntü, Ses ve Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ve analiz raporlarının beklendiğini söyledi. Kızıltuğ, zanlıdan alınan cep telefonundaki silinen 70 bin adet fotoğraf ve bin adet videonun incelendiğini belirtti. Kızıltuğ, zanlının şifresini vermediği şifresi kırılan cep telefonundan silinen 42 fotoğrafın incelendiğini belirtti. Kızıltuğ, rüşvet meselesinde aranan şahsın evinde arama yapıldığını ve sim kartlar bulunarak, emare alındığını söyledi. 

Kızıltuğ, zanlıyla ilgili suçla ilgili aklamak suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti. Kızıltuğ, dün zanlının rüşvet talep ettiğine ilişkin bir kişinin telefon getirdiğini ve ses kaydının silindiğini söylediğini anlattı. Kızıltuğ, cep telefonunun uzmanlar tarafından inceleneceğine değindi. Kızıltuğ, tahkikatın geniş kapsamlı devam ettiğine ve 10-15 kişiden daha ifade alınacağına değindi. Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini ve rüşvetle ilgili aranan bir zanlı olduğunu belirterek, 6 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Zanlı Çekici’nin avukatları Derviş Akter ve Mustafa Algun, tutukluluk süresine itiraz etmedi. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, huzurundaki tüm şahadete değerlendirerek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Çekici
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