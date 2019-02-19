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Çeler, Ankara’da 1. Yaşlılık Şurası’na Katılacak

Çeler, 20-22 Şubat tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek 1. Yaşlılık Şurası’na katılacak

19 Şubat 2019 Salı 17:02
Çeler, Ankara’da 1. Yaşlılık Şurası’na Katılacak

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20-22 Şubat tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek 1. Yaşlılık Şurası’na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği Şura’da ‘Liderler Oturumu’ da düzenlenecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, ‘’ Yaşlı Dostu Politikalar’’  konulu Liderler Oturumu’nda konuşacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Nuruzzaman  Ahmed, Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Sultanka Petrova, Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Mila Carovska, Katar İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yousuf Bin Mohammad Al-Othman Fakhroo, Slovenya Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Ksenija Klampfer, Türkmenistan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanı Muhammetseyit Sylapov, ‘Dünya’da Yaşlı Dostu Politikalar’ konusunda değerlendirmelerde bulunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve beraberindeki heyet, bu akşam adadan ayrılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Zeki çelerAnkara1. Yaşlılık ŞurasıHaberGündemKıbrıs
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