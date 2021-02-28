Cemal Başaranel hayatını kaybetti

Göçmenköylü Cemal Başaranel hayata gözlerini yumdu. Göçmenköy Muhtarı Ayşe Başaranel’in eşi olan Cemal Başaranel’in vefatı büyük üzüntü yarattı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Koruma ekibinde görev alan Asım Başaranel’in de babası olan Cemal Başaranel için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da başsağlığı mesajı yayımladı

Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Göçmenköy’ün sevilen simalarından Muhtar Ayşe Başaranel’in eşi Cemal Başaranel’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Başarenel’in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedileceği öğrenildi.