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"Cihangir'deki 8 vaka aile apartmanından"

Sağlık Bakanlığı dün 21'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandığını duyurmuştu.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:55
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"Cihangir'deki 8 vaka aile apartmanından"

Dün açıklanan vakalardan 8 kişinin Cihangir'de olması ise bölgede paniğe neden oldu.

BRT'de canlı yayına bağlanan Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dün açıklanan vakaların temaslılar arasından çıktığını açıkladı, söz konusu kişilerin virüsü nereden bulaştıklarının bilinmediğini söyledi.

Karavezirler “Cihangir’deki bir aile apartmanında 8 vaka çıktı, tümü de karantina otelindedirler” dedi.

Bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu ifade eden Karavezirler, “Dışta denetim yapıyoruz ama kim nereye misafirliğe gidiyor bilemiyoruz. Kırsal kesimde misafirlikler bir nevi engellendi ama burada aile apartmanı olduğu için fazla vaka görüldü. Karantina otelinde olan bazı kişiler de pozitifleşmeye başladı.” yorumunda bulundu. 

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa

Taşkınköy- 1 / K. Kaymaklı-4 / Gönyeli - 1 / Düzova-1/ Haspolat -1  / Cihangir- 8/ Değirmenlik-1 / Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez -5 / Alsancak-1

Gazimağusa

Beyarmudu-1

Son Güncelleme: 01.03.2021 12:15
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