'Çıkarma gemisi' kıyıdaki özel teknelere çarptı!

Erenköy Şehitlerini Anma ve Erenköy Direnişi”nin 55’inci Yıl Dönümü etkinliklerine katılacak olan kişileri ve araçları Girne’den Erenköy’e taşımak amacıyla dün akşam saatlerinde Girne Turizm Limanı’na giren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı “çıkarma gemisi” özel teknelere çarparak zarara neden oldu.

Kazada büyük hasar gören teknelerin sigortalarının “demirli oldukları ve seyir halinde olmadıkları” gerekçesi ile hasarı karşılayamayacağını tekne sahiplerine ilettiği belirtiliyor.

Kaza sonrasında mağdur olan tekne sahipleri ise hasarın kim tarafından ödeneceği konusunda karışıklık yaşandığını belirtirken mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.Kaza sonrasında zarar gören tekneler karaya çıkarılırken olayın yaşanmasının ardından polis ve sahil güvenlik ekiplerinin incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Vatandaşlar askeri trafiğin artması nedeniyle kazaların sıklaştığını belirterek, yük limanının içinde yat limanı olmaması gerektiğini, yatların diğer limana taşınarak sorunun çözülebileceği önerisinde bulundu ve gaz araması nedeniyle limanın sıcak ve tehlikeli olduğuna dikkat çekti.





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